Projeto do Rotary Club Caratinga e o Caratinga Invisível, em parceria com o Sombra e Água, arrecada 190 brinquedos

CARATINGA- O Rotary Club Caratinga e o Projeto Caratinga Invisível, em parceria com o Sombra e Água Fresca realizou o encerramento da campanha “Faça uma criança sorrir.

Foram arrecadados mais de 190 brinquedos e caixas de bombons para os assistidos. No dia 13 de outubro foi realizada a entrega das doações com a presença de 100 crianças, além de muita diversão e comemoração, já que durante toda a tarde a equipe do projeto Movimente esteve presente com muitas gincanas, brincadeiras e música.

Além disso, por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação e do Departamento de Juventude, teve pula, pipoca e algodão doce. A refeição contou com um cachorro quente com os pães doados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apac) de Caratinga, bolo, refrigerante e picolés. “Gratidão a todos os doadores que se empenharam para o sucesso da campanha e permitiram que as crianças do projeto Sombra e Água Fresca tivessem o dia das crianças comemorado como eles merecem. Criança sendo criança, simplesmente assim”, comemoram os organizadores.