Campanha feita por Bide de Ubaporanga arrecada brinquedos para presentear crianças no natal

UBAPORANGA – Há 16 anos, Alcebíades de Paiva, 51 anos, o “Bide”, motorista e vereador, vem fazendo a diferença no natal das crianças de Ubaporanga, através da campanha “Faça uma criança feliz”.

Bide contou que quando saia com o caminhão de lixo, ao realizar as coletas, em um tambor achou alguns brinquedos quebrados, e junto com seus colegas colocaram dentro da cabine. “Subi no morro do bairro 27 de abril, vimos umas crianças brincando num monte de areia e demos aqueles brinquedos para eles, e eles espalharam que o caminhão de lixo estava dando brinquedo, mas a gente tinha apenas o que tinha achado. As crianças saíram correndo atrás do caminhão de lixo pedindo brinquedo, eu não sabia o que fazer, aí eu e mais três colegas compramos quatro caixas de biscoitos e começamos a distribuir, como se estivéssemos dando brinquedos. E daí pra cá a gente teve a ideia de começar a campanha de brinquedos”, explicou Bide.

Segundo Bide, a comunidade e os comerciantes estão ajudando na campanha, geralmente doam dinheiro ou os brinquedos. “Uma pessoa dos EUA depositou uma quantia pra comprarmos brinquedos, tiro a nota fiscal e envio para a pessoa. Quem quiser nos ajudar nessa campanha Faça uma criança feliz, basta ligar no 33 -99823-2441, que busco na casa da pessoa”, ressaltou.

No dia 23 de dezembro, às 8h, Bide se veste de Papai Noel e sai distribuindo brinquedos na zona urbana e rural de Ubaporanga, para aproximadamente 11 mil crianças. “Às vezes existem pessoas quer nos crucificam, que acham que a gente usa isso para bens próprios, mas talvez a pessoa não entenda o que é fazer uma criança feliz. Fazer um adulto feliz é quase uma missão impossível, mas uma criança quando você chega com um brinquedo você vê nos olhos dela a felicidade e gratidão que tem com a gente e isso nos deixa muito felizes”, finalizou Bide.