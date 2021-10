Exposição na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA– A Casa Ziraldo de Cultura está recebendo uma exposição de caricaturas em homenagem a Agnaldo Timóteo. De acordo com organizador Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra, com o falecimento do cantor caratinguense, ocorrido no dia 3 de abril de 2021, ele decidiu que Caratinga precisava homenageá-lo novamente “Diante da triste notícia do falecimento do Agnaldo Timóteo, convidamos cartunistas do Brasil e do exterior para que prestassem uma homenagem a ele por meio de caricaturas. Com as limitações da covid, da pandemia, fizemos primeiramente, virtualmente, no Blog do Salão de Humor de Caratinga”.

No dia 16 de outubro, data em que Agnaldo completaria 85 anos, em parceria com a Prefeitura, Edra deu abertura à exposição, de forma presencial na Casa Ziraldo de Cultura, que segue até o dia 22 de outubro, de 9h às 11h e de 13h às 17h.

Para Edra, Agnaldo Timóteo é um dos caratinguenses ilustres que mais merece a admiração, carinho e homenagem de sua terra. “Fazemos essa homenagem póstuma com bastante tranquilidade e leveza, uma vez que já prestamos homenagem a ele quando da inauguração da própria Casa Ziraldo de Cultura, na realização do Salão Internacional de Humor de Caratinga, quando então ele foi o tema principal. Até temos essas caricaturas no acervo e ela foi agora acrescentada com o convite e participação de novos artistas. E também, participando do Movimento Amigos de Caratinga, que fez a inauguração da estátua dele na Praça Getúlio Vargas, bem no coração da cidade”.

Conforme o cartunista, é importante que Agnaldo Timóteo permaneça na memória do povo caratinguense. “Além do sucesso, projetando o nome da cidade para todo lugar em que ia, seus shows, programas de televisão, demonstrando seu carinho e amor por essa terra, sempre exaltou a nossa cidade e sempre foi um orgulho muito grande para nós, conterrâneos. Não podemos agora deixar que isso caia no esquecimento, temos que manter a sua imagem viva em nossos corações, uma vez que ele é eterno através de sua belíssima voz, que sempre nos trouxe alegria. E essa alegria e essa felicidade que temos procurado trazer com essa exposição. Caricatura, é humor, alegria, descontração, polêmica, opinião. É tudo que envolve o jeito que Agnaldo sempre se mostrou ser, sincero, verdadeiro, sempre uma pessoa muito bacana, acessível e humilde”.

Edra ainda agradeceu a participação dos cartunistas que contribuíram para a exposição. “Toda vez que convoco os cartunistas, sempre de prontidão fazem os seus trabalhos com o maior carinho. Essa exposição reúne 60 caricaturas de praticamente todas as federações do país e do exterior”.