Exposição ‘Através do Z’ vai até 22 de julho

Obra de Ziraldo pode ser apreciada em espaços de leitura, livros gigantes e espaços instagramáveis, na Galeria do Centro Cultural Usiminas

DA REDAÇÃO – Até chegar ao cenário que reproduz o quarto do Menino Maluquinho, os visitantes que passam pela exposição ‘Através do Z’ têm a oportunidade de desbravar diversas obras literárias do escritor e cartunista Ziraldo. A mostra inédita está em cartaz na Galeria do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, até o dia 22 de julho. A visitação é gratuita de terça a sábado, das 12h às 20h. A exposição conta com intérpretes de Libras mediante agendamento prévio.

A mostra celebra os 90 anos de Ziraldo, completados em 2022, e propõe uma experiência sensorial focada no objeto livro e no leitor, trazendo a força da palavra escrita e da imagem, marcas registradas do cartunista há mais de 5 décadas. A cenografia apresenta os títulos Flicts (1969), O Planeta Lilás (1979), O Menino Maluquinho (1980), O Bichinho da Maçã (1982), Uma Professora Muito Maluquinha (1995), O Menino Quadradinho (1996), Menina Nina (2002), O Menino da Lua (2006) e Menina das Estrelas (2007).

“Conhecer os vários personagens criados pelo Ziraldo em uma mostra com tantas cores, espaços de leitura, com certeza aguça a curiosidade das crianças em relação ao hábito de leitura. Foi ainda mais divertido finalizar a visita com a oficina de colagem”, comentou Rosana Jardim Figueiredo, que visitou a exposição com a filha Sara.

“Em uma visita tive a oportunidade de conhecer mais a obra de Ziraldo e ainda apresentar para meus filhos. Fechamos com uma programação super legal pra família, ainda gratuita”, declarou a jornalista Juliany Rigueira, que visitou a exposição junto com o esposo e os filhos.

SERVIÇO

Exposição Ziraldo Através do Z

Até 22 de julho, na Galeria do Centro Cultural Usiminas

Visitas de terça a sábado, das 12h às 20h

Entrada gratuita