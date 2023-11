Exportadora de café de Varginha é investigada por suspeita de estelionato em Caratinga e outras cidades

A Polícia Civil investiga uma exportadora de café de Varginha, no Sul de Minas, por suspeita de estelionato. O caso é apurado após denúncias de produtores, comerciantes e corretores que teriam vendidos sacas do grão e não teriam recebido dentro do prazo acordado.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil de Minas Gerais ao DIÁRIO, dentre as vítimas, uma empresa de Caratinga. A crise prejudica, indiretamente, famílias em toda a região de Caratinga, Piedade de Caratinga, Santa Efigênia de Caratinga, São João do Caratinga, Manhuaçu, Manhumirim, Ubaporanga, entre outras.

Conforme o boletim de ocorrência, somente o prejuízo de um dos corretores que procurou a delegacia passa de R$ 73 milhões. Se forem somadas as perdas de todo o grupo afetado o valor pode chegar a R$ 300 milhões.

Por meio de nota, a PCMG informou que recebeu, ao fim do mês de outubro, denúncia de possível estelionato na cidade de Varginha, registrada por empresas produtoras de café da região. Um inquérito policial foi instaurado, e diligências já estão em andamento, com a realização de oitivas com os envolvidos. “A investigação prossegue visando a elucidação do caso, e mais informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária”, destacou.