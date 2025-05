Expolivro apresenta leitura saudável e mensagens de fé em Caratinga

Projeto itinerante une literatura cristã, cuidado com pessoas e incentivo à formação de jovens missionários

CARATINGA – Desde a última sexta-feira (9), a Praça da Estação tem sido palco de uma experiência cultural, educacional e espiritual com a chegada do projeto Expolivro. Instalado em um motor home adaptado, o projeto funciona como biblioteca e livraria itinerante, oferecendo ao público acesso gratuito à leitura de livros cristãos e também a possibilidade de adquirir obras que tocam desde temas espirituais até questões práticas da vida cotidiana.

De acordo com Aline Gonçalves, integrante da equipe que acompanha o projeto, o Expolivro foi criado em 1991 e começou como um ônibus. Ao longo dos anos, evoluiu para diferentes formatos, incluindo carretas e motor homes que percorrem várias regiões do Brasil e até outros países. “Essa unidade está rodando Minas e Espírito Santo, mas há outras que atuam no Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Norte e Nordeste. Também temos iniciativas do projeto fora do país”, contou.

A proposta do Expolivro é clara: promover o hábito da leitura com qualidade e intencionalidade. As obras disponíveis são da editora Árvore da Vida, que faz parte do Instituto Vida para Todos. O principal autor é Pedro Dong, cuja literatura cristã aborda diversos aspectos da vida, sempre com uma mensagem inspiradora. “Temos literatura infantil, com atividades criativas e conteúdo que leva uma mensagem edificante. O visitante pode sentar, ler, refletir. Se gostar, pode adquirir o livro”, explica Aline.

A unidade permanece em Caratinga até o dia 16 de maio. No dia seguinte, segue para a cidade de Manhuaçu.

Igreja sem denominação e foco no cuidado

O Expolivro está ligado à Igreja em Caratinga, uma comunidade cristã que não se identifica com uma denominação específica. Julia Marisa, recém-chegada à cidade, tem participado ativamente da iniciativa e destaca que o objetivo vai além da leitura. “É pregar o evangelho do reino por meio da literatura, mas também criar grupos familiares, de cuidado e convivência. Queremos que essa vida de Cristo circule entre nós, através da palavra e do amor ao próximo”, explica.

A igreja criou recentemente um perfil no Instagram – @igrejaemcaratinga – como canal de comunicação com a população. Segundo Julia, quem quiser pode deixar uma mensagem ou pedido de oração por lá.

Julia veio de João Monlevade, onde participou da Casa de Adolescentes, projeto que oferece atividades semanais para jovens de 11 a 17 anos, com foco em leitura, brincadeiras e formação cristã. A ideia é implementar essa proposta também em Caratinga. “É uma ferramenta para que a vida de Cristo cresça nos adolescentes. E logo depois, muitos seguem para o CEAPE – Centro de Aperfeiçoamento para Propagação do Evangelho – um programa missionário que prepara jovens antes da faculdade”, conta.

Esses jovens, após o CEAPE, podem atuar em missões internacionais. Atualmente, há frentes em países como Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Porto Rico, México e em nações da Europa. “É um chamado para que cada um possa contribuir com a volta do Senhor, e os jovens têm energia e coragem para avançar nesse propósito”, afirma.

Neste momento, Julia está lendo o livro “Posso orar por você? Testemunhos de fé e milagres”, também de Pedro Dong. Segundo ela, a leitura é dividida em dois volumes: um com estudo bíblico baseado no livro de Gálatas, e outro com experiências reais de missionários nas ruas. “É um alimento diário. Vemos como essa palavra transforma vidas quando aplicada com fé e amor”, conclui.

O Expolivro permanece aberto à visitação na Praça da Estação até esta sexta-feira (16) maio. A entrada é gratuita e todos são bem-vindos para conhecer, ler e se conectar com essa proposta de fé, cultura e cuidado com o próximo.