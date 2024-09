EXPOENTE DO BEM: Colégio Expoente entrega doações a instituições de caridade

CARATINGA – O Colégio Expoente realizou nessa quinta-feira (26), entrega das doações arrecadadas durante a campanha “Expoente do Bem”, que mobilizou alunos, pais, professores e colaboradores para angariar produtos e recursos destinados a instituições de caridade da cidade.

Durante a campanha, que ocorreu entre os meses de março a setembro, foram arrecadados alimentos, produtos de limpeza e roupas para o projeto “Cristo em Ação” e Asdoerc – Associação dos Portadores de Doença Renal de Caratinga, que atuam em diversas frentes, ajudando crianças, famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em necessidade.

A coordenadora do colégio Expoente, Alessandra Miranda Fidélis, explicou que as primeiras arrecadações foram de caixas de leite doadas para a Apae. “Estamos aqui fazendo essa doação para um projeto muito importante, que é o “Cristo em Ação” que faz um trabalho bonito numa comunidade tão amada e que precisa mesmo ser vista e ser ajudada por todos nós. Então nós aqui do Colégio Expoente estamos agora fazendo essa doação, que foi uma arrecadação com os meninos, com os alunos. Com esse projeto trabalhamos principalmente a empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Então nós temos crianças que se conscientizaram e que trouxeram coisas que elas não usavam mais para poder doar para outras crianças. O mais importante é que nós trabalhamos com os meninos, esse amor ao próximo e essa valorização, valorizar cada um que está ao nosso lado”, disse Alessandra Fidélis.

CRISTO EM AÇÃO

De acordo com a colaboradora Renata Campos, o projeto Cristo em Ação funciona efetivamente desde 2019 no córrego Boa Vista, que é conhecido como Portelinha, e desde novembro do ano passado, no Conjunto São José, que é o “Morro da Lagartixa”. Cerca de 120 crianças de cinco a 17 anos passam pelo projeto toda semana. Nós trabalhamos com eles de segunda a sábado, sempre no contraturno escolar, a gente tem esse cuidado. E eles têm aula de reforço escolar, de jiu-jitsu, informática, de futebol, balé, libras, xadrez, além de princípios morais e éticos também, como entidade cristã que somos. Nosso objetivo é evangelístico mesmo, sempre a gente está falando de Jesus para eles. Contamos com diversos voluntários e alguns funcionários, mas ainda assim eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que é um projeto de grande relevância social e gostaria de convidar as pessoas para seguir o nosso instagram @projetocristoemacao, e se voluntariar. De repente a pessoa tem meia hora durante a semana ou no sábado, e pode estar indo lá contar uma história para as crianças, jogar um xadrez, dama, um futebol, um jogo de tabuleiro, ou simplesmente estar ali com eles. Eles têm muita necessidade de afeto. Enfim, eu gostaria de convidar a sociedade num todo para conhecer o nosso trabalho”, destacou Renata Campos.

Sobre as doações, Renata agradeceu e falou da importância de serem ajudados. “Essas crianças chegam, tomam o café da manhã, fazem o devocional antes das aulas, e antes de ir embora elas almoçam. E a turma da tarde também faz as refeições. Então, esses alimentos, esses produtos de higiene vão fazer muita diferença para nós. Porque, como eu falei, nós vivemos de doação”.