“EXPERIÊNCIA É TUDO”

Jovem atleta de Voleibol dá exemplo de dedicação aos estudos, conciliando o esporte

CARATINGA- O voleibol é um esporte que tem ganhado vários adeptos, principalmente, os jovens. É o caso do atleta Renan Alves, 19 anos que, apesar da pouca idade, já participou de muitas competições e coleciona conquistas.

Após morar dois anos em São Paulo, Renan retornou para Caratinga e decidiu se dedicar aos estudos, na faculdade de Odontologia. Mas, o gosto pelo esporte ainda continua.

Ele lembra que começou a praticar vôlei ainda aos 13 anos de idade. “Foi meio que hereditário, veio de família. Meu pai jogava há muitos anos e ele me incentivou de uma forma direta ao Vôlei. Foi aí que eu peguei gosto, fui querendo seguir a carreira. Comecei na escola, Joguei etapas estaduais dos Jogos Escolares de Minas Gerais, Campeonato Paulista, Super Liga e outras competições reconhecidas nacionalmente, foi muito bom. É muita experiência acumulada, uma ‘bagagenzinha’”.

Mas, foi no ano de 2017, que os rumos dessa história começaram a mudar. O incentivo do técnico Gilson Bispo foi fundamental para que o jovem atleta alcançasse outros voos. “Fiquei quatro meses no Minas, quando voltei estava desanimado e o professor Gilson disse: ‘Vamos treinar, que no final do ano arrumo um clube pra você’. Eu topei, começamos a treinar, comecei a dedicar em 2018 e no início de 2019 tive a oportunidade de ir para São Paulo, a coisa ficou num patamar mais sério; em 2020 fiquei no Santos. Ao todo foram dois anos”.

Ao chegar em São Paulo, uma experiência diferente. Renan residia e estudava em Suzano, quando ocorreu o massacre que vitimou estudantes da Escola Estadual Professor Raul Brasil. “Morar em cidade grande não é fácil, tudo é diferente. Cheguei uma semana antes da chacina e foi um choque não só para a cidade, como para o Brasil inteiro, porque aquilo foi inédito. E foi uma turbulência muito grande para o município, o Estado de São. E minha mãe e meu pai estavam aqui bem preocupados achando que era na escola que eu estudava, mas, graças a Deus não era”.

A VIDA DE ATLETA

Conforme Renan, a rotina de atleta exige bastante dedicação. “Tem que abdicar demais da sua vida, com alimentação, horário, regras, respeitar limite, é muito puxado. Por causa da pandemia, muitos campeonatos foram adiados e até cancelados, o que acabou tirando um pouco da nossa visibilidade”.

Dentre suas inspirações no Voleibol, Bruninho, campeão olímpico e Saeid Marouf, astro iraniano do vôlei. “São referências bastante requisitadas no esporte. Além disso, em 2019, a Seleção fez uma série de amistosos em Suzano e tive a oportunidade de conhecer alguns também”.

ODONTOLOGIA + VÔLEI

Renan decidiu se dedicar mais ao curso de Odontologia e também comentou sobre sua decisão. “Resolvi parar com o vôlei mesmo para poder estudar, comecei a faculdade e agora faço como se fosse um hobby, não mais como profissão. Agora é dedicar à faculdade e nos tempos livres jogando. Um estudante de Odontologia que gosta de vôlei (risos). E agora ficar parado nunca, procuro outras formas físicas para me manter e quando surgir oportunidade de outros campeonatos, estou ingressando”.

Ele finaliza fazendo seus agradecimentos e deixa uma dica para os jovens aspirantes a jogadores. “O primeiro de tudo é dedicação, respeito, realmente abrir mão da sua vida se quiser virar atleta. E outros requisitos que só vai adquirir tendo experiência. Experiência é tudo. Agradeço bastante ao Gilson, ao Cleiton, pessoal do América que me ajudou muito a chegar onde cheguei”.