Expectativa para obras na MG-329 e LMG-823

Empresa que realizará recuperação do pavimento das rodovias já foi contratada. Aguarda-se assinatura da ordem de serviço para início dos trabalhos

CARATINGA- O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já contratou a empresa que realizará as obras de recuperação funcional do pavimento nas rodovias MG-329, trecho Bom Jesus do Galho – Caratinga e LMG-823, trecho São Sebastião do Anta – Inhapim. Foi contratada a Construtora Zag Ltda com o preço global de R$ 9.046.230,70.

Os usuários destas rodovias, constantemente, apresentavam queixas a respeito das condições das estradas, tomadas por buracos. O DER-MG chegou a justificar que a MG-329 estava bastante sobrecarregada sendo utilizada como desvio, devido à interdição da BR-262, na altura de Abre Campo. Ao longo do tempo estavam sendo realizadas apenas operações tapa-buracos.

Recentemente, o Departamento instalou dois radares na MG-329, nos quilômetros 9,50 e 1,70. O limite de velocidade é 60 km/h.

Conforme o DER-MG, é aguarda a emissão da ordem de serviço para o início das obras.