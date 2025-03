Exoneração em massa na Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- Após a instalação de três Comissões Parlamentares Processantes (CPPs) na Câmara de Caratinga com objetivo de apurar possíveis irregularidades na Prefeitura de Caratinga envolvendo secretária de governo, procurador-geral e assessor do executivo, o prefeito Dr. Giovanni promoveu uma série de exonerações na tarde desta quarta-feira (12).

Os três primeiros meses de governo foram marcados pelo desgaste envolvendo secretários alvo de críticas entre a população e na Câmara de Vereadores pela dificuldade de comunicação, além de denúncias nas CPPs.

Foram exonerados:

Assessor do Executivo I- Flavio Araujo Pacheco da Silveira.

Secretária de Planejamento e Fazenda –Fernanda Dimonnaê de Lima Oliveira

Secretário de Administração e Recursos Humanos – Kelvio Gomes Santos

Secretária de Obras Públicas e Defesa Social –Marina Miranda Martins

Procurador Geral –Luis Coelho da Silva Junior

Controladora Geral –Aline Gomes Mendes

Superintendente de Tributação –Salatiel Ferreira Lucio

Assessora Jurídica –Vanessa Pessoa de Albuquerque, Assessora Jurídica –Lourdes Aparecida de Faria

Assessor Jurídico –Dilmo Elberte Romão

Superintendente de Contratos e Licitação –Fernanda Alves da Silva