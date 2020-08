Exército Brasileiro realiza capacitação para desinfecção em diversos municípios de Minas Gerais

Caratinga receberá o serviço na próxima terça-feira (18)

DA REDAÇÃO – A 4ª Região Militar, mais alto escalão do Exército Brasileiro em Minas Gerais, está realizando a capacitação de pessoal para a desinfecção de ambientes com grande circulação de pessoas em diversos municípios do Estado.

A capacitação, que teve início em 10 de agosto e se estende até o dia 29 do mesmo mês, é uma das ações preparatórias para as medidas preventivas de controle à pandemia da Covid-19 e é ministrada por militares que atuam na Seção de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro (EsIE).

A instrução permite que as pessoas tenham uma visão geral sobre o risco de contaminação do coronavírus e a importância do procedimento de desinfecção das áreas públicas de grande circulação de pessoas para a prevenção da disseminação do vírus. Elas também são orientadas quanto ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e quanto às soluções disponíveis para a sanitização, os riscos destes produtos e a forma adequada de utilizá-los.

Ao todo, 27 cidades estão sendo atendidas em várias regiões de Norte a Sul de Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro) e mais de 500 profissionais serão capacitados para realizar a desinfecção com meios simples, manter a periodicidade da desinfecção nos locais prioritários e replicar os conhecimentos, ampliando, assim, a extensão da ação.

Em Caratinga, no Tiro de Guerra 04-003, a capacitação será realizada na próxima terça-feira (18), às 8h30 para servidores da prefeitura na área de saúde, alimentação e limpeza.