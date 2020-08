Exército Brasileiro capacita profissionais de vários segmentos sobre desinfecção do covid-19

CARATINGA – O Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga realizou esta semana, através da 4ª Região Militar, a capacitação para o combate ao coronavírus, destinada para os servidores da prefeitura na área de saúde, alimentação, limpeza.

A 4ª Região Militar, mais alto escalão do Exército Brasileiro em Minas Gerais, está realizando a capacitação de pessoal para a desinfecção de ambientes com grande circulação de pessoas em diversos municípios do Estado. A capacitação foi ministrada pelo capitão Dos Santos com sua equipe, que atua na Seção de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro (EsIE) sediada no Rio de Janeiro e com o apoio logístico de uma equipe de militares comandada pelo capitão Benhame do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha situada em Juiz de Fora.

Participaram em Caratinga desta capacitação representantes das secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Defesa Civil, da Polícia Militar, e das unidades hospitalares.

Segundo o comandante do Tiro de Guerra 04-003, subtenente Wildsley, a instrução permitiu que as pessoas tivessem uma visão geral sobre o risco de contaminação do coronavírus e a importância do procedimento de desinfecção das áreas públicas de grande circulação de pessoas para a prevenção da disseminação do vírus. Elas também foram orientadas quanto ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e quanto às soluções disponíveis para a sanitização, os riscos destes produtos e a forma adequada de utilizá-los.

Ao todo, 27 cidades estão sendo atendidas em várias regiões de Norte a Sul de Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro) e mais de 500 profissionais serão capacitados para realizar a desinfecção com meios simples, manter a periodicidade da desinfecção nos locais prioritários e replicar os conhecimentos, ampliando, assim, a extensão da ação.