Executor de jovem em bar de Caratinga é condenado a quase 19 anos de prisão

Foi condenado a 18 anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, o acusado de assassinar a tiros Kaio Emanuel Alexandrino Rodrigues de Paula, de 19 anos. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (24), no Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Faria e Sousa, em Caratinga.

O crime ocorreu na noite de 21 de março de 2024, em um bar localizado na galeria do ABC Hotel, na rua Amós Batista Carlos, região central da cidade. Conforme registrado pelo circuito de monitoramento, Kaio estava no local quando o autor chegou armado com uma pistola calibre 380 e efetuou diversos disparos contra ele.

Segundo a acusação, a investigação revelou uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na Vila Valentim, onde o autor acreditava que a vítima estava tentando assumir a mesma prática no local.

O homicídio foi classificado como duplamente qualificado, sendo reconhecidos pelo júri o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a acusação, a ação foi premeditada e não deu chances de reação ao jovem.

Após o crime, o autor fugiu pelas margens do rio Caratinga, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar, após buscas intensas.

A sentença foi proferida após um julgamento que durou várias horas. A pena deverá ser cumprida em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

A defesa do réu ainda não se manifestou sobre a possibilidade de recorrer da decisão.