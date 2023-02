Executivo e legislativo inhapinhense se reúnem com o deputado federal Hercílio Diniz

DA REDAÇÃO – Na manhã desta última segunda-feira (6), o deputado federal Hercílio Diniz recebeu em seu gabinete regional em Governador Valadares, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”; e os vereadores Coquinho, Leilamar, Paulo Lima, Val da Saúde, Welisson Abrantes e Carlinhos da Saúde.

Segundo o prefeito Marcinho, essa interação e proximidade entre o deputado federal Hercílio Diniz e os representantes do município de Inhapim solidifica o compromisso para com o seu mandato, fazendo com que as demandas do município de Inhapim em Brasília sejam atendidas. “Estamos iniciando uma caminhada junto ao nosso deputado federal Hercílio Diniz, e Inhapim colherá bons frutos dessa parceria. Ao longo de oito mandatos caminhamos ao lado do deputado federal Mauro Lopes, que esteve ao lado do povo de Inhapim em suas maiores dificuldades e temos enorme gratidão. Hoje, esse compromisso é reafirmado pelo deputado federal Hercílio Diniz, que seguirá conosco com as bênçãos de Deus pelos próximos anos”, comentou o prefeito.

O deputado federal Hercílio Diniz agradeceu a presença da comitiva inhapinhense em seu gabinete regional e fez coro ao prefeito Marcinho, reafirmando o seu compromisso para com a população inhapinhense. “Nossos gabinetes aqui em Governador Valadares e em Brasília estarão abertos para atender o povo de Inhapim, defendendo as pautas de interesse do município e destinando recursos através de emendas parlamentares. Assim como o amigo e ex-deputado federal Mauro Lopes, reafirmo meu compromisso com o prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro e todos os nossos vereadores que compõe a base de sustentação do governo na Câmara Municipal para caminharmos juntos na construção de uma Inhapim cada vez melhor”, finalizou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação