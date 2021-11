Executivo assina contrato para estudo e projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário de sete distritos

CARATINGA- O município de Caratinga, representado pelo prefeito Welington Moreira, assinou nesta terça-feira (16), o contrato de transferência junto à União Federal, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, estudo ambiental, projetos básico e executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário para sete distritos de Caratinga.

Serão contemplados os distritos de Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu e São João do Jacutinga.

O lançamento de efluentes sem tratamento nos cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce foi apontado, no Plano Integrado de Recursos Hídricos – estudo que identifica, entre outras questões, a situação ambiental da porção hidrográfica -, como um dos principais entraves à recuperação dos mananciais. Por isso, entre outras ações com foco ambiental, foram priorizadas atividades voltadas à promoção da melhoria dos serviços de saneamento básico.

O contrato foi firmado por intermédio da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), representada pela Caixa Econômica Federal, no Programa de Saneamento da Bacia, no valor de R$ 401.312,91, que correrão à conta da união, com vigência até 2023.

De acordo com o executivo, agora a Caixa irá realizar a análise dos documentos. Posteriormente, com a aprovação, o projeto será elaborado para início dos serviços.