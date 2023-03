Executivo acompanha obras em Inhapim

INHAPIM – Durante a semana, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, estiveram acompanhando a execução de obras na zona urbana e rural do município.

Na região do distrito do Taquaral, zona rural de Inhapim, o prefeito Marcinho, o vice-prefeito Sandro da Saúde e o chefe de gabinete, Sidnei Moreira, acompanharam a manutenção da estrada que servirá como desvio para permitir agilidade nas obras de pavimentação e drenagem pluvial da Serra do Alexandre (Morro do Cajá), obra aguardada por longos anos pela população local e que será executada com recursos provenientes de emenda parlamentar junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com a contrapartida do município totalizando R$ 237.343,82 em investimento. O prazo de execução das obras de calçamento é de 120 dias. “Estamos iniciando hoje mais uma obra de pavimentação e drenagem pluvial na zona rural do nosso município, trata-se da pavimentação da Serra do Alexandre ou Morro do Cajá como é conhecido o trecho, um sonho antigo da comunidade que com as graças de Deus estamos tendo condições de realizar. Também não posso deixar de registrar que em nosso primeiro mandato realizamos o calçamento da Serra do Leonel também nesta região, beneficiando toda comunidade, sendo pioneiros na pavimentação e drenagem pluvial de serras na zona rural do município”, explicou o prefeito Marcinho.

Após conferir de perto os trabalhos de manutenção e conservação das estradas na região do distrito de São José do Taquaral e Córrego Santa Cruz, o prefeito Marcinho esteve acompanhando outra frente de trabalho no córrego dos Januários de Cima, onde um caminhão pipa, uma pá-carregadeira e uma patrol trabalham para restabelecer o trânsito de veículos. “Com a finalização dos trabalhos de manutenção no Córrego dos Brás, direcionamos nossos esforços para atender o nosso querido distrito do Januário, começando pelo Januário de Cima e logo após, concentraremos nossos esforços em favor do Januário de Baixo”.

Em seguida, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro estiveram vistoriando as obras de pavimentação asfáltica na rua Palma Cimini Lucca, o local recebe nos próximos dias a massa asfáltica estando quase finalizadas as obras de compactação e preparação do solo. “Aqui no bairro São Lucas vamos asfaltar a parte mais crítica e danificada da rua Palma Cimini Lucca, promoveremos a sinalização viária e instalaremos iluminação em led em todo o perímetro que será asfaltado, nos direcionado com todo carinho ao nosso Ginásio Poliesportivo, nosso popular “Gigantinho”, que também recebe investimentos em reforma, revitalização e paisagismo” disse o prefeito.

Outra obra visitada pelos representantes do executivo foi a construção da praça Rita Coelho Pereira localizada no bairro Esperança. “Nos próximos dias vamos entregar para a comunidade aqui do bairro Esperança as obras de construção da praça Rita Coelho Pereira, uma obra projetada com todo carinho para atender nossas famílias, sendo um espaço digno de lazer para crianças, jovens e idosos, ou seja, para toda família. O parquinho é um presente à parte, e em breve, com a liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde, vamos construir uma academia da saúde ao lado desta praça, sendo mais um equipamento destinado ao combate ao sedentarismo incentivando a prática esportiva” finalizou o prefeito Marcinho.

Informações acerca das realizações da administração municipal 2017/2024 podem ser obtidas pelo portal do município no link da ouvidoria, www.inhapim.mg.gov.br.