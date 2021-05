Execução na zona rural de Raul Soares

Vítima residia em Santa Bárbara do Leste e foi morta quando seguia para o trabalho na colheita de café

RAUL SOARES – Um crime de homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira (5) no córrego Três Barras, zona rural de Raul Soares. Geraldo Magela Vieira da Silva, 38 anos, o ‘Gelin’, foi executado a tiros.

A Polícia Militar foi informada a respeito do crime. Pessoas fizeram contato e disseram que foram ouvidos disparos de arma de fogo. Trabalhadores da colheita do café que passavam pela estrada que liga a cidade de Santa Bárbara do Leste ao distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares, informaram que viram um homem caído ao solo, aparentemente sem vida.

A equipe policial se deslocou até o local e constatou que Geraldo Magela, oriundo de Santa Bárbara do Leste, deslocava em uma moto Honda CB 300, e em sua garupa estava um rapaz. Ambos iriam para a colheita de café em Santana do Tabuleiro, quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta Honda Bros preta. Segundo levantamentos, o autor que estava na garupa efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, que caiu ao solo já sem vida. A testemunha que estava com Geraldo Magela não foi alvejada. Em seguida, os autores evadiram pela mesma estrada que dá acesso a Santa Barbara do Leste.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e recolheu cápsulas no local. Segundo a PM, a vítima possui extenso envolvimento com a criminalidade, sendo apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Santa Bárbara do Leste.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.