Execução em São Cândido

Jim Deivid, o ‘Deivão’, foi morto com vários tiros. Crime teria ligação com o tráfico de drogas

CARATINGA – O homicídio foi praticado por volta das 20h desta segunda-feira (25), na rua Argentino Augusto Cassiano, em São Cândido, zona rural de Caratinga. Jim Deivid Frade Dias, o Deivão, de 24 anos, foi executado a tiros. A polícia acredita que a morte violenta tenha como motivação um desentendimento por causa do tráfico de drogas na localidade. Os suspeitos são um jovem, 20 anos, e um adolescente, de 15.

Policiais que faziam patrulhamento preventivo no distrito escutaram disparos de arma de fogo e foram averiguar. No local encontraram Jim Deivid caído no meio da rua, já sem vida. Na cena do crime foram recolhidas 15 cápsulas deflagradas de munição de pistola calibre 380. O corpo tinha perfurações na cabeça, nuca, costas, pernas, peito e virilha. Nas proximidades foi recolhida uma sacola contendo pedras de crack.

Jim Deivid morava com a companheira, que está grávida. No momento do crime ela estava na varanda da casa na companhia de duas pessoas de Timóteo. O crime foi praticado por dois indivíduos, que saíram dos fundos da residência e passaram pela varanda onde estavam as três pessoas alertando: “sai que vai bala”. Jim Deivid foi atingido ainda na escada, de onde perdeu o equilíbrio e caiu na rua. Mesmo depois de caído, o atirador efetuou mais disparos.

A testemunha relatou que no momento em que um dos assassinos gritou com ela, foi possível reconhecê-lo. O outro não foi reconhecido de imediato, mas policiais militares, que registraram o caso, constataram como suspeito, um adolescente morador do distrito.

Os levantamentos indicam que dias antes do crime, houve um desentendimento com alguns indivíduos acerca de uma negociação para venda de entorpecentes. Um pegou porções de drogas com um dos suspeitos para revender, mas o fornecedor descobriu que em vez de comercializar o entorpecente, o produto estava sendo consumido pelo revendedor, na companhia de Deivão.

Deivão e o suspeito do crime já tinham sido presos juntos, por causa do envolvimento deles com o tráfico e outros delitos. Essa prisão ocorreu em 11 de outubro de 2017. Este jovem quando estava preso, culpava Deivão e jurava que quando saísse, iria matá-lo. Além do tráfico de entorpecentes, Deivão tinha passagens por roubo e estouro de caixas eletrônicos.

Foi feito rastreamento, mas os suspeitos não tinham sido localizados até o final dessa edição.

Informações: Diário do Aço