Exame de faixa preta na Associação Korion

CARATINGA – No último domingo (1), a Associação Korion de Desportos promoveu mais uma exame de faixa preta. “O evento aconteceu na Academia Cindra Gold Team, do senhor Eduardo Cindra e quem queremos agradecer a disponibilidade do espaço para realização do mesmo”, destaca o grão mestre Marcelo Cardozo, faixa Preta 7ºDAN e presidente da instituição.

O exame contou com a presença da Banca Examinadora da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. “Os mestres Marco Túlio Queiroz e Pedro Paulo, ambos faixas pretas 6º DAN, além de mim, avaliaram os alunos da Associação Korion de Desportos: Breno da Silva Araújo Queiroz, Caio Vitor Marques Machado, Davi Otávio da Silva, Derick Cleiderson Oliveira Silva, Diego Henrique Albano Rocha, Heitor Mello E’lage, Henrique Genelhu Oliveira, Miguel Barros de Souza Carneiro, Reynaldo Tadeu Mello E’lage, que foram avaliados para faixa preta 1º DAN e também na oportunidade prestaram o exame o aluno Caio Renato Ferreira Anacleto para a graduação de 2º DAN em conjunto com Luciana Cardozo Rocha para a graduação de faixa preta 3º DAN”, listou Cardozo.

Segundo Cardozo, é muito importante ter uma banca examinadora em Caratinga, “pois assim mostramos o trabalho sério feito em nossa cidade e região, e quero agradecer as pessoas que foram importantes para a realização desse exame aqui, e salientar a importância do mestre Marcelino, que infelizmente não está mais entre nós, e também aos demais grãos mestres que dão grande contribuição para uma federação melhor”.

Agora a Korion e seus membros aguardam o resultado sair para realizar a entrega das graduações. “A Korion se prepara para que em 2025 seja realizado muito mais que em 2024 tanto na questão do Taekwondo quanto na questão social através das campanhas da Gincana Educacional 2025”, finalizou Cardozo.