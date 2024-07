Exame de faixa do projeto “Cidadão do Bem” no 62º Batalhão da PM

Na tarde do último sábado (29), na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar, aconteceu o exame de faixa dos alunos do projeto social “Cidadão do Bem” idealizado pela Unidade em parceria com a Liga Caratinguense e coordenado pela Associação Korion de Desportos, sob a supervisão do Mestre Marcelo Cardozo, Faixa Preta 6º DAN Internacional.

O exame celebrou o progresso e a evolução de crianças no Tae kwon-do.

O objetivo do projeto é desenvolver habilidades físicas no esporte, e trabalhar os princípios do esporte, como cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Desde sua criação, tem sido uma ferramenta poderosa para a formação do caráter das crianças da comunidade.

O exame de faixa, sob a supervisão do Mestre Marcelo Cardozo, foi um momento marcante na vida dessas crianças, pois não apenas reconheceu o esforço e a dedicação dos participantes, mas também marcou um avanço significativo em suas jornadas no Tae kwon-do.

O Tae kwon-do não se limita apenas à atividade física; ele proporciona benefícios que transcendem o aspecto esportivo, influenciando positivamente a vida das crianças ao fortalecer sua disciplina, autoconfiança e senso de responsabilidade.

Segundo o Tenente Renato, um dos idealizadores do projeto, ele vai além do ensino esportivo. “É sobre capacitar essas crianças a serem cidadãos melhores, mais conscientes de seus deveres e direitos na sociedade.”

Os pais e familiares presentes no evento não esconderam o orgulho ao verem seus filhos progredindo não apenas como atletas, mas como indivíduos comprometidos com valores positivos e éticos.

Este evento não apenas celebrou conquistas individuais, mas também fortaleceu a comunidade do bairro Nossa Senhora Aparecida em Caratinga.