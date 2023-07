Ex-vereador morre atropelado em Governador Valadares

O ex-vereador de Governador Valadares, Jorge Luiz Donde, de 77 anos, morreu atropelado na avenida Minas Gerais, no bairro Grã Duquesa na noite dessa segunda-feira (17).

Segundo o boletim de ocorrência, imagens de circuito de segurança de estabelecimentos próximos mostraram Donde atravessando a rua em direção ao canteiro central, quando estava para iniciar a transposição da segunda faixa, percebeu a aproximação do veiculo e decidiu correr para tentar completar a travessia, mas não conseguiu concluir o trajeto e foi atropelado.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal com trauma na cabeça e sangramento no ouvido, e não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o BO, pelas imagens é possível concluir que o veiculo se tratava de uma motocicleta, porém, a placa não foi identificada.

Na moto, conforme as imagens, havia um homem, que pilotava o veículo, e uma mulher, passageira, que caíram no chão após o atropelamento.

A passageira estava com uma mochila caixa térmica de cor vermelha nas costas. O casal se levanta em seguida, vai em direção a área de circulação do posto de combustível próximo, e minutos depois deixa o local em sentido ignorado.

A pericia foi acionada via COPOM, e informou que o perito não compareceria no local já que não havia veiculo e nem a vitima que já tinha sido socorrida.