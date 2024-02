Ex-alunos do UNEC são aprovados em concursos públicos

CARATINGA – Os cursos de História e Geografia do Centro Universitário de Caratinga vêm obtendo um expressivo número de ex-alunos aprovados em concursos públicos. Nos dois últimos processos seletivos da Secretaria Estadual de Educação, 24 egressos alcançaram os primeiros lugares entre os inscritos para atuar em Caratinga e região. Desses, 20 já foram nomeados e estão em exercício do cargo.

De acordo com o coordenador dos cursos, professor Sebastião Ricardo Machado Meireles, a maioria dos egressos realizou as provas como recém-formados ou antes mesmo da colação de grau. “Isso mostra que temos feito um bom trabalho ao longo dos anos. As licenciaturas do UNEC têm uma importância enorme para a microrregião de Caratinga, porque os aprovados têm oportunidade de atuar nesses municípios. Antigamente víamos a maioria das pessoas querendo se formar para ir embora para uma cidade maior. Hoje muitos fazem a licenciatura pensando em ficar onde nasceram ou em uma localidade próxima. Dessa forma, fortalecem os laços comunitários onde nasceram e cresceram, e podem contribuir com o desenvolvimento daquela localidade”, afirma.

O professor conta que se sente honrado em participar do processo de formação de novos docentes. “É uma honra e um privilégio colaborar com o processo de educação de forma transformadora. São professores que tenho certeza de que vão mudar a sociedade através daquilo que aprenderam e daquilo que acreditam enquanto educação”, destaca.

Depoimentos

Daniel Ferreira Magalhães foi um dos aprovados no último exame da Secretaria Estadual de Educação, realizado em 2023. Ele acredita que o bom desempenho se deve à formação que recebeu na faculdade, aliada a uma rotina de estudos. “Nós recebemos uma base extremamente boa, os professores têm muito conteúdo e muita experiência. Acredito que o curso de História seja a joia da instituição”, declara o egresso, que foi classificado em primeiro lugar no certame e aguarda nomeação.

Já o professor Juliano de Souza Silvano foi aprovado no penúltimo exame e este ano passou a lecionar na Escola Estadual Isabel Vieira. “Entre minha conclusão de curso e a prova foram apenas quatro meses, então tudo que vivi durante a faculdade ainda estava muito ‘fresco’ na mente. Isso certamente facilitou o meu sucesso”, afirma. Para ele, os momentos de prática da docência também foram marcantes na graduação. “A vida profissional de um professor, além do conteúdo, é também muito permeada pelas relações pessoais que temos na sala de aula. As experiências que tive no estágio e com os colegas sem dúvida me ajudaram muito a desempenhar minha função. É fundamental esse contato que o curso proporciona”.