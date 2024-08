Ex-aluno é detido após confessar ter matado professor para roubar

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira, a Polícia Civil deflagrou a operação “Caratinga Segura” com o objetivo de cumprir mandados cautelares expedidos pelo poder judiciário e, assim, apurar crime de latrocínio praticado no último dia 16, do professor Adriano Carlos de Almeida.

Durante diligências investigativas realizadas em campo, o adolescente infrator, de 17 anos de idade, suspeito de estar envolvido no crime, foi encontrado na posse de pertences da vítima.

Preliminarmente, diante do estado flagrancial pela prática de ato infracional análogo a receptação, o adolescente infrator foi conduzido, juntamente com sua responsável legal, para Delegacia de Caratinga.

De acordo com o delegado Sávio Moraes, durante formalização de depoimento, o adolescente infrator apresentou diversas contradições quanto a origem dos pertences da vítima, sendo certo que após apresentação dos elementos informativos já formalizados em seu desfavor ele acabou confessando o crime. “O adolescente infrator disse que na madrugada do dia 16 marcou um encontro com a vítima por meio do aplicativo Instagram e a partir desse encontro eles foram até um motel e lá o matou com um golpe de mata-leão. O menor disse que segurou o professor por aproximadamente nove minutos, até ele chegar a convulsionar. Na sequência pegou o corpo, colocou no próprio carro da vítima, evadiu do motel e desovou o corpo no córrego do Juca Antônio, distrito de Santa Rita de Minas. Inclusive o corpo foi encontrado com lesões de arraste, o que demonstra realmente que ele puxou a vítima no solo. Depois ele saiu com o carro, chegou a ir a Santa Rita de Minas e posteriormente retornou e abandonou o veículo próximo a DPC, que fica muito próximo da casa dele, local onde ele foi encontrado e apreendido”, disse o delegado.

MOTIVAÇÃO

Segundo o delegado Almir Lugon, o adolescente infrator mencionou em todo momento que sua intenção era roubar a vítima. “Ele falou que ele tinha o conhecimento de que a vítima tinha um valor considerável na conta e que tentou coagia-la a realizar pix, mas o professor não aceitou, aí ele resolveu tirar sua vida. O menor chegou a dizer que tinha uma dívida de tráfico de drogas e precisava do dinheiro para pagar”, contou Almir Lugon.

Após a formalização dos procedimentos concernentes à Polícia Judiciária, o delegado responsável pelo procedimento, Almir Lugon, representou junto ao Poder Judiciário de Caratinga pela expedição de mandado de internação provisória do adolescente infrator.

A operação foi batizada como Caratinga Segura, firmando assim o compromisso das forças de segurança com a prevenção e repressão de crimes praticados na cidade e região.