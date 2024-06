Ex-aluna e hoje queijeira ressalta importância dos cursos

IPANEMA – O município de Ipanema realiza anualmente a tradicional Festa do Queijo, um evento de grande importância em Minas Gerais. Este ano, o estande do Sistema Faemg Senar e do Sindicato Rural de Ipanema recebeu uma visita de destaque. Síntia Rodrigues de Paula, ex-aluna dos cursos de Derivados do Leite, Produtos Especiais e Boas Práticas de Fabricação de Queijos promovidos pelo Sistema Faemg Senar, veio do córrego do Limoeiro para expor seus produtos na festa.

A celebração conta com o apoio do Sistema Faemg Senar e do Sindicato dos Produtores Rurais de Ipanema, que contribuem para o sucesso do evento ao oferecer capacitação e qualificação aos produtores rurais da região, com cursos voltados à fabricação de queijos.

Síntia compartilhou sua experiência: “Participei do curso que ensinou a fazer queijos, padrão e Minas frescal. Daí, comecei a fazer os queijos em casa, minha família gostou, os amigos gostaram e começaram a procurar para comprar meus produtos”.

A produtora destacou também a importância de outros cursos do Sistema Faemg Senar em sua trajetória, como os de queijos especiais, onde aprendeu a fazer muçarela e provolone. “As pessoas estão gostando desses produtos. O Senar e o Sindicato têm nos proporcionado oportunidades para aprender e a trabalhar com nossos produtos. Isso dá mais valor ao leite que produzimos aqui”.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ipanema, Célio Ribeiro Soares, a presença de Síntia na Festa do Queijo é um testemunho do impacto positivo que a capacitação e a qualificação podem ter na vida dos produtores rurais da região.

“O Sistema Faemg Senar e o Sindicato Rural de Ipanema continuam comprometidos com o desenvolvimento e a valorização dos produtores locais, promovendo cursos que ampliam as habilidades e o conhecimento de seus participantes”, afirmou.

Diego de Souza – Assessoria Senar