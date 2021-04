Evolução dos casos de Coronavírus

Entre os dias 17 e 30 de março foram contabilizados 1.026 casos. Já entre os dias 1° e 15 de abril foram 638 casos

CARATINGA- O município de Caratinga tem registrado queda no número de novos casos de Coronavírus neste mês de Abril, se comparado ao mês de Março. É o que aponta os dados registrados pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística, que traçam um panorama entre os dias 17 de março e 15 de abril.

Entre os dias 17 e 30 de março foram contabilizados 1.026 casos. Já entre os dias 1° e 15 de abril foram 638 casos.

A data que registrou o maior número de novos casos foi o dia 29 de março: 108 pessoas diagnosticados com covid-19. Até o dia 7 de abril, o número de casos oscilava, sendo o menor registro de 32 casos.

A partir do dia 8 de abril, uma queda mais acentuada começou a ser observada. O maior número de casos nesse intervalo, considerando até a última sexta-feira (16), foi de 52.

POSITIVIDADE

Conforme última divulgação do Plano Minas Consciente, a positividade de casos em Caratinga, pelo último relatório do Comitê Covid registrou uma queda, indo 59%. Positividade significa o percentual de resultados positivos para covid-19 entre pacientes com sintomas gripais testados.

O número de casos positivos chamou atenção no mês de março. No dia 22 de fevereiro, a positividade era de 48%. Já no dia 1° de março, o percentual já avançou para 50%. Na primeira semana de onda roxa, em 15 de março, a positividade naquele momento era de 55%. Já em 29 de março, a positividade já havia avançado para 70%.

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 0 4 0 4 CARATINGA 401 59% 95% 65% 72% 25,9 18,0 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 680 61% 62% 94% 93% 1,9 1,2 IPATINGA 404 59% 56% 100% 100% 0,0 0,0

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 11/04 a 17/04 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 18/04 a 25/04 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA -14% -6% 17 25 25 Roxa 0 Roxa CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO -2% 39% 30 29 25 Roxa 0 Roxa IPATINGA -2% -39% 28 30 25 Roxa 0 Roxa

Data de Atualização: 13/04/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 0 4 0 4 VALE DO AÇO 479 60% 74% 81% 82% 8,2 5,7 MINAS GERAIS 330 42% 68% 89% 92% 3,1 1,6

Data de Atualização: 13/04/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 11/04 a 17/04 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 18/04 a 25/04 Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO -5% -14% 25 30 Roxa 0 Roxa MINAS GERAIS -9% -2% 29 29