Evento no Lions Clube Caratinga Itaúna promove conscientização sobre o câncer de mama

CARATINGA – Na noite Da quarta-feira (16) de outubro, o Lions Clube Caratinga Itaúna foi palco de um importante evento de conscientização sobre o câncer de mama, em alusão à campanha Outubro Rosa. A palestra foi ministrada pelo médico Armando Arreguy, com temas relacionados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos disponíveis para o câncer de mama, foi destacado a relevância de iniciativas como o Outubro Rosa, que buscam alertar a população sobre a importância de hábitos preventivos, como o autoexame, e o acompanhamento médico regular. Segundo ele, o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de cura. “O câncer de mama, quando detectado em estágios iniciais, tem uma taxa de cura muito alta, por isso é fundamental que as mulheres conheçam seu corpo e realizem exames periódicos”, afirmou o médico durante a palestra.

O evento atraiu moradores da comunidade e membros do Lions Clube, que participaram ativamente e compartilharam suas dúvidas e preocupações sobre o tema. A iniciativa reforçou a ideia de que a informação é uma das principais ferramentas no combate à doença, além de incentivar práticas preventivas no dia a dia. A ação no Lions Clube Caratinga Itaúna foi mais um exemplo de como a conscientização pode salvar vidas. O público saiu mais informado e motivado a cuidar da saúde, entendendo que, com o diagnóstico precoce e os avanços nos tratamentos, é possível enfrentar o câncer de mama com mais esperança. Uma das participantes da palestra Lourdes Vieira disse que “antigamente não haviam tantas informações como hoje, nós mulheres estamos mais informadas, agradeço ao Lions por essa palestra”.

Durante o evento, a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy, ressaltou a importância de promover ações como essa para a comunidade. “É uma honra para o Lions Clube ser parte de uma campanha tão significativa como o Outubro Rosa. Nosso objetivo é sempre contribuir para o bem-estar da nossa comunidade, e a conscientização sobre o câncer de mama é uma causa que abraçamos com muito empenho. Sabemos que a informação salva vidas, e queremos que todas as mulheres se sintam apoiadas e incentivadas a cuidar da própria saúde. Juntos, podemos fazer a diferença e criar uma sociedade mais saudável e consciente.”

A campanha Outubro Rosa continua sendo uma força essencial na luta contra o câncer de mama, e eventos como esse ajudam a divulgar ainda mais a importância da prevenção.