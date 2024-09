Evaristo Moura faz balanço esportivo

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura faz um balanço de sua participação em competições nos últimos meses. No dia 3 de junho, em Visconde do Rio Branco, ele participou da Corrida das Estações, cujo percurso foi de 6 Km, subindo ao pódio em terceiro lugar da faixa etária.

No dia 14 de julho esteve em Contenda – PR e competiu na Terceira Corrida e Caminhada Tai Fit, tendo sido o quinto colocado da faixa. Já em 4 de agosto, no percurso de 21Km da Meia Maratona de Juiz de Fora, teve por objetivo se preparar para a Maratona de Araxá, que acontecerá em 24 de novembro. Em 1° de setembro foi o quinto colocado em sua faixa etária da Segunda Corrida Movimente-se, em Salvador, num trajeto de 5 Km. No dia 7 de setembro, representando a equipe do Bolsa Atleta de Caratinga, conquistou a terceira colocação da faixa na Corrida de Aniversário de 112 anos de Ipanema.