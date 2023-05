Evaristo Moura celebra resultados no atletismo

DA REDAÇÃO- Evaristo Hoste Moura foi o primeiro colocado em sua faixa etária na 4ª Corrida Rústica de Rodeiro, na zona da mata mineira com um trajeto de 7Km. Já em Carangola, obteve a quarta colocação da faixa etária, na Corrida Rústica Esporte e Saúde.

“A participação recente se deu na histórica São João Del Rey, onde conquistei a segunda colocação da faixa etária. A corrida foi intitulada Correndo para Jesus Cristo, promovida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Viva Voz, com um percurso de 5 km. Vale salientar sempre que as minhas participações nos eventos, contam com o patrocínio do Bolsa Atleta Municipal, sem o qual se tornariam inviáveis”, frisa o atleta.

Agora, Evaristo se prepara para participar da Maratona de Gramado, no Rio Grande do Sul, em setembro. “Será a minha décima quarta participação, nesta prova cujo percurso é de 42,195Km. Fica aqui o meu agradecimento ao Executivo Municipal e a toda equipe do Departamento de Esportes, que coordena o Programa Bolsa Atleta Municipal”, finaliza.