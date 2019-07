Evaristo faz balanço de competições

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura segue imprimindo bons resultados nas competições esportivas em que participa. No dia 25 de maio, o atleta correu em Raul Soares, no Desafio Boachá Night Run – prova de 10 Km conquistando o primeiro lugar da faixa etária. Em 2 de junho esteve em Governador Valadares, quando foi o terceiro colocado da faixa etária na corrida de 6 Km.

Já em Carangola, no dia 8 de junho, Evaristo participou do 1º Mountain Run Carangola com um percurso de 7 km e foi o primeiro colocado da faixa etária. Na manhã do dia seguinte, competiu em Muriaé nos 6 Km da Corrida da UNIFAMINAS, tendo obtido a quinta colocação da faixa etária. Ainda no mês de junho, dia 23, correu em Piraúba, zona da Mata, num evento que teve a chancela da Federação Mineira de Atletismo e foi o 11º colocado nos 11 Km.

Na data de 6 de julho, em mais uma prova oficial, uma vez que contou com a participação da Federação Mineira de Atletismo (FMA), Evaristo Hoste esteve em Brumadinho, no Iron Runner Brasil Inhotim, na prova dos 7 Km. Ele alcançou a 3ª colocação na faixa etária e, a exemplo das provas anteriores, subiu ao pódio representando a equipe do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. Já no dia 7 de julho, esteve em Raposos e chegou em primeiro lugar da faixa etária na prova de 6 Km do evento 5ª Maratona Ecológica de Raposos.