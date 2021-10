Evaristo apresenta resultados no Atletismo

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura faz um balanço de competições que participou recentemente representando Caratinga.

Em setembro, ele participou Circuito Corrida de Rua, em comemoração aos 109 anos de Ipanema, tendo sido o terceiro colocado na faixa etária. Já no último sábado (2) competiu na prova Paquetá Sunset Run, que aconteceu no Rio de Janeiro, alcançando a terceira colocação na faixa etária de 50 a 59 anos. As duas provas tiveram o percurso de 5 km.

Evaristo já se prepara para a próxima competição, a Terceira Maratona Internacional de Manaus/AM, com o percurso de 10Km. “Vale ressaltar que tenho o apoio do Bolsa Atleta Municipal, apoio este que tem sido de grande relevância para mim”, afirma.