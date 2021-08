Eugênio Enfermeiro morre por complicações da covid-19

CARATINGA – Faleceu na manhã desta quarta-feira (18), Eugênio Ribeiro da Silva, 49 anos, mais conhecido como Eugênio Enfermeiro.

De acordo com informação da família, Eugênio foi internado na última sexta-feira (13) e logo precisou ser intubado, pois seu caso se agravou. O enfermeiro tinha 25 anos de profissão e era muito conhecido na cidade por seu carisma e também por ter se candidado a vereador duas vezes. Segundo um dos filho de Eugênio, apesar de ter tomado a primeira dose da vacina, ele era diabético.

Enfermeiro muito experiente, Eugênio trabalhou na Casa de Saúde União, no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e recentemente estava prestando serviços no Palácio do Bispo. Sobre o velório de Eugênio ainda não tem informações se poderá ter. Ele deixa a esposa e cinco filhos.