‘Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora’, desabafa Preta Gil

Cantora luta contra o câncer desde 2023

Preta Gil vive uma luta árdua e cansativa contra o câncer. Diagnosticada com a doença em 2023, ela voltou a ser internada para fazer uso de um medicamento administrado exclusivamente em ambiente hospitalar, e se prepara para encarar uma nova etapa da luta pela vida.

“Tenho muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então, me recuso aceitar que se findou para mim agora. Ainda tenho uma caminhada”, desabafou a filha de Gilberto Gil.

Sempre muito sincera, ela confessou que não há mais chance de cura para ela com os tratamentos ofertados no Brasil. Por isso, ela embarcará em breve para os Estados Unidos. “Eu vou, porque tenho muito amor à vida, muito amor a isso aqui. Sei que a gente tem de aprender a lidar com a finitude. É isso aí, muita fé em Deus, fé nos meus orixás, nas minhas santinhas. Fé na vida, fé no amor e vamos embora”, disse

Fonte: Correio 24 Horas