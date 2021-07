Projeto pretende arrecadar fundos para reforma do Santuário de Adoração

CARATINGA- “Eu Amo o Santuário”. Este é o nome do projeto que pretende arrecadar fundos para reforma do Santuário de Adoração. A obra está estimada em R$ 2 milhões, conforme destacou o padre Júnior Marques.

No dia 25 de dezembro, o Santuário celebra os 49 anos desde que a primeira foi celebrada no local. Com esse marco, a igreja constatou a necessidade de melhorias na estrutura. “Quando chove, o telhado tem muita infiltração, então, o Santuário vira um rio. Paralelo a isso tem o nosso som, que a acústica é ruim; as paredes são muito sujas, manchadas. Dentro de toda essa realidade, decidimos como comunidade religiosa e paroquial fazer uma ação de um grande projeto, para arrecadar fundos para realizar toda essa grande reforma que iremos fazer depois de quase 50 anos da primeira missa”.

Padre Júnior acrescenta que os custos da obra são elevados, considerando ainda os projetos necessários. “Iremos trocar todo o telhado, a parte de elétrica do Santuário, que está dando curto circuito toda hora; forrar o nosso teto com um revestimento específico para a questão de acústica, o som, iluminação, os bancos e ainda tem o projeto do Corpo de Bombeiros, toda a questão de segurança. São obras caras, principalmente nos dias de hoje, tudo caro. O menor preço que encontramos da acústica, por exemplo, R$ 465.000. Se fosse olhar, ficaria mais barato construir outro santuário que fazer essa reforma que estamos fazendo”.

O padre fez questão de destacar ainda que o Santuário tem uma importância cultural, de fé e social. “Passam por aqui pessoas de vários lugares que trazem sua fé, suas esperanças. Aos pés do Santíssimo Sacramento, lá em cima, na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, lembrando muito o padre Colombo, que agora dia 28 faria aniversário se estivesse vivo. É um valor muito grande. Ainda não temos uma data para início da obra, à medida que o dinheiro for entrando; mas, queremos antes das chuvas, por causa do teto. Logo que tivermos a data vamos anunciar para as pessoas acompanharem, que elas nos incentivem”.

Aqueles que desejarem contribuir com as obras podem transferir qualquer quantia por meio da chave PIX 19631977000135; depósito em conta poupança da Caixa Econômica Federal agência 0106, Operação 003 e conta 501733-6 ou deixar sua contribuição na Secretaria Paroquial. “O empresário que quiser doar um produto para fazer uma rifa, estamos aceitando também, para o dinheiro ir entrando, começar as obras. São Paulo já nos diz que a fé sem obras é morta, então, não basta somente rezar, temos que agir. Esse é o momento de agirmos em prol do nosso Santuário, que é muito importante para a região do Leste de Minas”, finaliza.