Etapa microrregional do JEMG em Caratinga começa na segunda-feira (15)

CARATINGA- A etapa microrregional do JEMG/2023 acontece de 15 de maio a 21 de junho, em 52 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Caratinga é uma delas. No período de 15 a 20 de maio, 42 escolas, representando 21 municípios da região, competem nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, com 143 jogos previstos.

Os municípios participantes da etapa microrregional em Caratinga são: Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga, Vargem Alegre e Caratinga.

A abertura oficial será na segunda-feira (15), segunda-feira, às 8h, no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, Praça Jones de Oliveira, S/Nº, Bairro Limoeiro.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O JEMG/2023 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, os Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.