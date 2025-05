Estudo inédito revela o perfil de acidentes de trânsito em Minas Gerais

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), realizou um estudo inédito com mais de 2 milhões de registros de acidentes de trânsito entre 2019 e 2025. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação entre os dois órgãos.

Para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, os dados reforçam a importância de políticas públicas de prevenção. “O Maio Amarelo é o mês da consciência no trânsito. A SES-MG e o Corpo de Bombeiros fizeram uma análise profunda da dinâmica dos acidentes: onde ocorrem, quais os mais comuns e letais. Isso nos permite direcionar ações integradas com municípios, governo e sociedade”, afirma.

Segundo o levantamento, cerca de 70% dos acidentes ocorrem em áreas urbanas, mas os mais letais estão nas rodovias — onde a chance de morte é 2,7 vezes maior. Homens jovens lideram as estatísticas: 71% das vítimas são do sexo masculino, e 23% têm entre 20 e 29 anos.

A frequência de acidentes cresce a partir de sexta-feira, com pico aos sábados. A mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte lidera em número de ocorrências. Já o Norte de Minas tem a maior taxa de letalidade, e a Zona da Mata concentra os acidentes mais graves.

Outro ponto de atenção são os acidentes com produtos perigosos, que ocorrem majoritariamente nas BR-262, BR-040 e BR-116, durante o dia e em dias úteis, representando risco ampliado para a população e o meio ambiente.

“Esses dados são estratégicos não só para saúde, mas também para a mobilidade e segurança pública. Por isso, atuamos junto ao DER-MG, localizando zonas quentes, com mais registros, e implementando ações como redutores de velocidade e melhorias nas pistas. Nos municípios, fomentamos medidas como faixas exclusivas para motocicletas, para agir antes que o pior aconteça”, salienta Baccheretti.

“Trabalhar de forma integrada com instituições como Bombeiros, Polícia Militar, PRF e Samu é fundamental para enfrentarmos o problema com inteligência e coordenação”, completa.

“Este estudo reforça o papel do Estado como articulador de soluções estruturantes. Trabalhar com dados e evidências nos permite agir com mais precisão, proteger vidas e construir políticas públicas sustentáveis para o futuro de Minas”, afirma o vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus.

O gestor Evandro Lana, da Assessoria de Tecnologia e Informação da SES-MG, explica que a iniciativa é um desdobramento da integração entre instituições, fortalecida durante a pandemia. “É um estudo de médio e longo prazo, em constante aprimoramento. Com ele, vamos propor políticas mais precisas, com atuação pontual e coordenada”, destaca.

A vida por um fio

Lucimeire da Costa Pereira, de 40 anos, viu sua vida mudar em segundos no início da manhã de 3 de janeiro de 2025. Ela seguia de moto para o trabalho em Nova Lima quando sofreu um grave acidente no Anel Rodoviário, resultando na amputação das duas pernas.

“Foram segundos. Eu caí, e logo depois veio o baú. Ele passou por cima das minhas pernas. Em seguida, mais dois carros. Quando dei por mim, já não sentia nada. Eles seguiram viagem”, relembra.

Ela ficou internada por 52 dias e passou por cinco cirurgias. Desde então, é atendida no Hospital das Clínicas da UFMG e aguarda reabilitação para uso de próteses.

Acostumada à rotina de trabalho e cuidados com a filha Sofia, hoje luta pela reabilitação e reconstrução de sua vida. Ela compartilha sua história nas redes sociais e promove campanha para conseguir as próteses que precisa.

Lucimeire faz um apelo por mais consciência no trânsito. “Eu peço que o maior cuide do menor: do caminhoneiro de carreta bi-trem até o pedestre. Eu tenho uma filha com síndrome de Down de 5 anos para criar. Minha vida mudou completamente, mas sigo tentando me adaptar, aceitar e viver o melhor possível”.

Maio Amarelo

A SES-MG promove, em 2025, a campanha Maio Amarelo, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, que visa conscientizar sobre a importância da redução de velocidade e comportamentos seguros, especialmente entre motociclistas, ciclistas e pedestres.

A ação integra o movimento internacional Maio Amarelo, criado para estimular a sociedade a refletir sobre os acidentes de trânsito. Em Minas, é coordenada pela Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas da SES-MG, com apoio das Unidades Regionais de Saúde.

Comitê intersetorial

Na próxima semana, o Governo de Minas deve publicar uma Resolução Conjunta que formaliza o Comitê de Governança e Gestão do Programa Mineiro para Vida no Trânsito (PMVT). O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e envolve as secretarias de Estado da Saúde, Educação, Infraestrutura e Mobilidade, Justiça e Segurança Pública, Comunicação Social, além do DER-MG, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Entre as atribuições do Comitê estão o planejamento e avaliação das ações do programa, articulação entre os órgãos, fomento a parcerias com a sociedade civil e instituições de ensino, e estratégias de comunicação para ampliar o alcance das iniciativas, visando a redução de mortes e lesões no trânsito.