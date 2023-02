Estudo aponta que maioria das autoescolas de Caratinga não atingiu limite mínimo de aprovação nas avaliações de legislação de trânsito

Ofícios estão sendo expedidos para os centros de formação de condutores. Confira os dados completos

CARATINGA- A maioria dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) da região não atingem o limite mínimo de aprovação nas avaliações de legislação de trânsito.

É o que demonstra estudo organizado pelo 12º Departamento de Polícia de Ipatinga, baseado em informações públicas encontradas no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Foram elaboradas análises por cidades da área do Departamento e por Delegacias Regionais, sendo que “os índices constatados não foram satisfatórios”, disse.

Segundo a resolução do CONTRAN Nº 789 de 2020, publicada em 18/06/2020, para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. A mesma resolução descreve as ações de acompanhamento, controle, avaliação e atividades destes resultados de cada CFC, com emissão de relatórios aos responsáveis pelas entidades credenciadas.

A base de cálculo foi o ano de 2022 (janeiro a dezembro). O Departamento de Polícia observa que esses números se referem ao quantitativo de alunos levados a exames de legislação de trânsito no último ano. “O quantitativo de alunos de cada centro de formação pode refletir no resultado, ou seja, se um CFC leva 10 alunos e todos são aprovados, haverá um índice de 100%, se um outro leva 100 alunos e 80 são aprovados, o índice cai para 80%”, informou.

Conforme o estudo, analisando os CFC´s da região de Caratinga, fica constatado que dos nove, apenas três atingiram a meta, um índice de apenas 33% dos Centros de Formação de Condutores. Considerando toda área atendida pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga tem-se um total de 30 CFCs, sendo que oito atingiram a meta de aprovação, sendo um índice de 27%.

Em toda a área das regionais do 12° Departamento de Ipatinga, Ipatinga teve o índice de 31%, Itabira de 41,6%; João Monlevade de 10% e Manhuaçu de 13%. Assim, verifica-se que Ipatinga e Itabira, mesmo estando aquém dos resultados esperados, possuem os melhores números da região.

O pior índice está na sede de Ponte Nova, dentre os oito CFC´s nenhum atingiu a meta de 60% de aprovação, enquanto o melhor desempenho encontra-se na cidade de Santa Bárbara, dos três CFCs existentes, todos atingiram com tranquilidade o percentual exigido.

O chefe do 12º Departamento de Polícia de Ipatinga, delegado Gilmaro Alves Ferreira, foi quem determinou o estudo comparativo na área da região, relacionando todas as cidades e CFC´s.

Em conversa com a reportagem, o delegado-geral disse que ofícios estão sendo expedidos para os centros de formação de condutores para que apresentem propostas e planos para modificação destes resultados. O objetivo nesse primeiro momento é sanar as deficiências no processo pedagógico. Por fim, alerta o delegado, que a persistência da deficiência pode levar à não renovação do credenciamento do CFC.

Acompanhe nas tabelas os índices atingidos nas autoescolas de Caratinga e região, para as provas de legislação de trânsito e práticos de direção veicular, categorias A e B.