Estudantes que hostilizaram universitária por ter mais de 40 anos desistem da graduação

As três estudantes da universidade particular de Bauru (SP) que debocharam de uma colega de curso pelo fato de ela ter mais de “40 anos” desistiram da graduação. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (16) pela própria instituição Unisagrado.

De acordo com o centro universitário, um processo disciplinar foi aberto para apurar a conduta das três jovens.

No entanto, durante o processo, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto solicitaram a desistência do curso de biomedicina. Ainda segundo a instituição, com a medida, “o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”.

Nas imagens que viralizaram na sexta-feira (10), as universitárias ironizam Patrícia Linares, colega de turma e caloura do 1º ano do curso de biomedicina na Unisagrado, que completou 45 anos esta semana.

As ofensas relacionadas ao etarismo geraram indignação nas redes sociais.

A defesa de uma das jovens, Giovana Cassalatti, publicou na noite de quarta-feira (15) um comunicado, nas redes sociais, afirmando que a estudante está sendo alvo de ameaças e linchamento virtual em virtude do envolvimento no caso.

Questionado sobre a desistência de Giovana do curso, o advogado César Augusto da Silva, que representa a jovem, afirmou que “a desistência tem origem no medo de retornar às atividades na universidade, em razão das ameaças que vem sendo feita” e “nada tem a ver com o processo disciplinar instaurado que, aliás, sequer havia sido oficialmente notificado à aluna”.

