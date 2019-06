Estudantes do UNEC vivenciam conteúdos práticos no campo da Engenharia Civil

Aplicação de tecnologia simples ajuda alunos do UNEC a praticar conceitos da área

CARATINGA – Estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) foram desafiados a elaborar projetos em que fossem aplicados os conceitos básicos de hidráulica. Em escala reduzida, eles construíram um sistema de irrigação e drenagem de um campo de futebol e um tanque séptico, que é uma forma de tratamento primário de esgoto domiciliar.

“O desafio maior foi colocar as ideias em um projeto piloto, numa escala menor que a realidade, mantendo as características reais”, explicou o professor do curso de Engenharia Civil do UNEC, Alex Cardoso Pereira. “Todos os trabalhos foram dimensionados de acordo com as normas de hidráulica e os alunos conseguiram colocá-los em escala funcional, mostrando que as obras têm suas particularidades e que podem ocorrer problemas na hora de montar, organizar e colocar em prática, como ocorre em campo. Eles dimensionaram as tubulações e sistemas para que pudessem funcionar de acordo e mostrar o que acontece na realidade na implantação desses projetos”, completou.

Você já imaginou como é feita a drenagem da água das chuvas em um campo de futebol? Foi o que esses estudantes montaram em um dos projetos. Eles também construíram um sistema em que a água que não for absorvida pela grama é armazenada e reutilizada para irrigação. O aluno Leandro de Souza, do 9º período, explicou todo o funcionamento do projeto: “Com o sistema de irrigação, as gotículas de água vão infiltrar no solo que possui uma manta drenante. A água que não for utilizada pelas plantas e que não evaporou será drenada, vai cair no circuito novamente e segue para um reservatório. Lá temos um sistema inteligente com uma bomba estilo boia. Assim que o fluxo da água terminar, ela cessa a irrigação e só volta a irrigar novamente quando água for drenada e elevar seu nível de novo”.

A aluna Rebeca de Castro Rocha, também do 9º período, falou sobre o outro projeto, um tanque séptico em escala. Os tanques sépticos são unidades primárias de tratamento de esgoto muito utilizados em áreas desprovidas de rede pública coletora. A maquete construída pelos estudantes mostrou o funcionamento de uma unidade que poderia ser adotada durante um ano em uma residência com até cinquenta pessoas.