Estudantes do Trilhas de Futuro são diplomados em Caratinga

Representantes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) participaram da formatura das primeiras turmas do programa Trilhas de Futuro em Caratinga, no Vale do Aço. Ao todo, 256 estudantes da Escola Técnica Professor Jairo Grossi foram diplomados nos cursos de Enfermagem, Estética e Radiologia. Os estudantes residem em 19 cidades que integram a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga.

A solenidade ocorreu na sexta-feira (23/6) no Centro de Convenções Dário Grossi e contou com a presença do subsecretário de Articulação Educacional da SEE/MG, Gustavo Pedroso, e da subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Izabella Martins, além de autoridades locais. Na regional de Caratinga, o Trilhas de Futuro conta atualmente com 1.526 estudantes matriculados em duas instituições de ensino.

Em vídeo enviado aos formandos, o governador Romeu Zema parabenizou a todos pela conquista. “É com muita satisfação que dou os parabéns aos formandos em Caratinga. É um orgulho dizer que, a partir de agora, vocês são profissionais técnicos. Desejo muito sucesso a todos vocês no mercado de trabalho e que possam exercer a nova profissão com muita dedicação e amor. A formação no Trilhas pode representar um emprego novo para muitos ou até mesmo uma promoção para quem já está empregado e isto significa uma melhoria de vida. O que também vai garantir mais autonomia para que cada um possa fazer escolhas ao longo da vida. O meu sonho, digo sempre, é que cada mineiro tenha um emprego digno e este caminho passa necessariamente pelo Trilhas de Futuro”, afirmou o governador.