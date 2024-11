Estudantes de Direito UNEC promovem campanha: “Panteras Solidários – Natal Sem Fome”

CARATINGA – Com a chegada do Natal, um grupo de estudantes do curso de Direito da UNEC decidiu transformar o espírito natalino em ações concretas de solidariedade. Liderados pela Atlética de Direito UNEC – Panteras, e em parceria com a Cantina Áurea, os alunos lançaram a campanha “Natal Sem Fome”, uma iniciativa que busca arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na região.

O objetivo da campanha é simples, mas poderoso: mobilizar a comunidade acadêmica e local para fazer a diferença na vida de quem mais precisa neste fim de ano. Além de promover a arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar e óleo, a campanha também aceita itens de higiene pessoal, como sabonetes, escovas e cremes dentais, e absorventes.

Como contribuir

As doações podem ser entregues diretamente aos membros da Atlética ou deixadas no ponto de arrecadação indicado pela equipe. Para quem prefere contribuir de outra forma, a campanha também aceita doações via Pix, pelo número (33) 998537645. Todo o valor arrecadado será convertido em alimentos e produtos de higiene, ampliando o alcance da ação.

Mobilização até 5 de dezembro

Com o prazo de arrecadação até o dia 5 de dezembro de 2024, segundo os organizadores, a expectativa é arrecadar o máximo de itens possíveis para apoiar o maior número de famílias. Os organizadores destacam que qualquer contribuição, por menor que pareça, tem um impacto significativo e pode transformar vidas.

A força da solidariedade

Mais do que uma campanha, o “Natal Sem Fome” é um convite para unir forças em prol de um bem maior. “Nosso objetivo é levar esperança e dignidade para quem está enfrentando dificuldades. Contamos com o apoio de toda a comunidade para fazer desse Natal um momento especial para muitas famílias”, afirmam os representantes da Atlética de Direito UNEC.

Com o apoio da Cantina Áurea, que se tornou uma parceira essencial para a iniciativa, e o envolvimento ativo dos estudantes, a campanha já movimenta a cidade, mostrando que pequenos gestos podem, sim, gerar grandes mudanças.

Participe!

Para mais informações, entre em contato com a Atlética de Direito UNEC ou procure um dos pontos de arrecadação. “Vamos, juntos, espalhar solidariedade e fazer deste Natal um momento de esperança para todos. Doe. Compartilhe. Espalhe amor”, finalizam os representantes da Atlética de Direito UNEC.