Estudantes de Direito do UNEC vivenciam a experiência de um tribunal em júri simulado

CARATINGA – Na última terça-feira (4), aconteceu no auditório Celso Simões Caldeira um evento especial para os alunos de Direito do UNEC: o 1º Júri Simulado, organizado pela Atlética Acadêmica e pela coordenação do curso de Direito. A atividade envolveu alunos e professores em uma prática acadêmica de simulação de julgamento, buscando fortalecer o aprendizado prático dos estudantes e oferecer a eles a experiência autêntica do ambiente de um tribunal.

O caso escolhido para o júri simulado foi o “Massacre do Shopping do Morumbi”. No papel de advogados de acusação e defesa, juiz, réus e jurados, os estudantes de diversos períodos do curso puderam experimentar a complexidade e o compromisso envolvidos em um julgamento. A prática foi supervisionada por professores e especialistas da área de Direito, que ofereceram orientações e feedback aos alunos ao longo do processo.

A realização do primeiro júri simulado do UNEC representou um marco para a instituição, demonstrando o compromisso da universidade em proporcionar atividades educacionais práticas e transformadoras. O evento reforçou a importância de ações que vão além das salas de aula, preparando os alunos para os desafios da profissão e incentivando o desenvolvimento de habilidades essenciais para o exercício da advocacia. “Participar desse júri simulado foi uma experiência incrível e muito enriquecedora. Pude sentir a responsabilidade de argumentar em um tribunal, enfrentar a pressão e defender meu ponto de vista com base nas leis e nos princípios jurídicos que estudamos. Foi muito diferente da teoria em sala de aula”, comentou Del Ryam Filho, aluno do 4º período de Direito.

Os organizadores destacaram que o sucesso do evento reflete o empenho de toda a comunidade acadêmica e que o júri simulado será uma prática incorporada ao calendário do curso de Direito, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e experientes. “O júri simulado foi uma iniciativa muito bem-sucedida que fortalece o compromisso do nosso curso com a formação prática dos nossos alunos. É fundamental que eles vivenciem experiências como essa, onde teoria e prática se unem de forma realista”, pontuou o advogado Thales Rezende, coordenador do curso de Direito.