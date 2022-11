Estudantes de Caratinga conquistam medalhas na Olímpiada Nacional de Ciências

Escola Professor Jairo Grossi teve duas pratas, um bronze e três menções honrosas

CARATINGA – Estudantes de Caratinga se destacaram na Olimpíada Nacional de Ciências. Foram duas medalhas de prata, uma de bronze e quatro menções honrosas.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é realizada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), voltada a estudantes do Ensino Médio e dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Participaram estudantes do Ensino Fundamental e Médio das redes públicas e privadas de todo o Brasil. A disputa ocorreu em categorias como astronomia, biologia, física, história e química.

O Colégio Caratinga obteve menção honrosa com o estudante Almiro Furtado de Miranda Neto, do 1° ano do Ensino Médio.

Pela Escola Professor Jairo Grossi, Letícia Ribeiro da Silva e Gustavo Vaccari Lopes, que cursam o 1° ano do Ensino Médio, obtiveram medalhas de prata. Gustavo Henrique Cardoso Alves, estudante do 3° ano do Ensino Médio conquistou a medalha de bronze.

Thalita Júnia Santos da Silveira (3° ano do Ensino Médio), Laura Ferreira Carvalho (2° ano do Ensino Médio) e Livia Diniz da Silva Ribeiro (1° ano do Ensino Médio) conquistaram menção honrosa.

ESCOLA PROFESSOR JAIRO GROSSI

A reportagem conversou com alguns estudantes da Escola Professor Jairo Grossi, que se destacaram na competição.

A medalhista Letícia Ribeiro destaca a satisfação de ter participado e o resultado conquistado. “Muito gratificante tanto pra mim quanto para todos que participaram receber essa premiação e só foi possível devido à dedicação dos nossos professores que se empenham todo dia para nosso aprendizado”.

Gustavo Vaccari, que também recebeu a medalha de prata, enfatiza o empenho nos estudos, que foi fundamental para o resultado. “Essa conquista atribuo a todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, nos momentos que estudo à tarde, além da própria aula. Não foi um esforço imediato, mas, contínuo ao longo dos anos”.

Lívia Diniz, que conquistou a menção honrosa, também enalteceu o trabalho da escola, no apoio aos estudantes. “É muito gratificante, a gente percebe que os professores aqui da Jairo ajudam a gente muito com toda a preparação para nosso futuro, vestibular e eu fico muito feliz em saber que eles fazem parte disso tudo, que a Jairo Grossi consegue nos incluir de uma forma que a gente se sente uma família”.

A diretora Eci Fernandes comemora a conquista da escola. “Uma alegria muito grande saber que a escola está no caminho certo, conquistamos mais seis medalhas na Olimpíada Nacional de Ciências. Isso se deve a um trabalho de equipe, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A escola está em festa com esse resultado”.