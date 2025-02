Estudantes da rede pública de Minas Gerais representam o país em competição de matemática na Tailândia

Alunos da E.E. Regina Pacis, em Raul Soares, fazem parte da delegação

DA REDAÇÃO – Um grupo de 38 estudantes da rede pública de ensino de Minas Gerais está a caminho da Tailândia para representar o Brasil na International Talent Mathematics Contest (ITMC), a mais prestigiosa competição de matemática do mundo. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 26/2 em Bangkok. Essa conquista reflete os projetos educacionais desenvolvidos nas escolas da rede estadual, destacando os jovens talentos em matemática.

Com o apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o sonho dessa viagem tornou-se realidade, com um investimento de R$ 1,1 milhão, que cobre as despesas, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação para todos os estudantes, além das despesas dos professores e servidores que os acompanharão.

A superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG, Rosely Lima, enfatiza que a participação dos estudantes em um evento internacional enriquece sua formação integral e valoriza a educação pública mineira.

“Ao financiar esses estudantes e profissionais, pensamos na valorização da educação pública e tudo o que pode acrescentar à formação desses estudantes, além de servir de incentivo àqueles que poderão participar futuramente”, comenta a superintendente.

Minas Gerais terá a maior delegação brasileira na competição, totalizando 53 pessoas. No total, 122 participantes de todo o país estarão presentes, dos quais 87 são estudantes.

As escolas que representarão Minas Gerais na competição são: E.E. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (Belo Horizonte); Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – Unidade Argentino Madeira (Belo Horizonte); E.E. Sant’Ana (Brasília de Minas, no Norte de Minas); E.E. Regina Pacis (Raul Soares); e E.E. Presidente Bernardes (Pouso Alegre, no Sul de Minas).

Desempenho excepcional

Os estudantes, em sua maioria do ensino médio, foram selecionados para representar o estado devido ao seu excelente desempenho na edição de 2024 da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras (OIMSF). Na etapa nacional, eles conquistaram duas medalhas de ouro, dez de prata e 22 de bronze, além de oito medalhas de ouro na etapa regional.

Os estudantes da E.E. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, na capital, que estudam à noite, mostraram que não existem limites para quem busca resultados. A diretora da escola, Cristina Andrade, expressou seu orgulho.

“A conquista desses estudantes é um imenso orgulho, especialmente por serem do noturno, trabalharem durante o dia e, mesmo assim, dedicarem-se muito. Essa experiência é importante para o amadurecimento, para o crescimento e para o futuro deles”, comenta.

Expectativas para a competição

A delegação mineira embarca para a Tailândia a partir do dia 18/2, acompanhada por professores, diretores e profissionais da educação. Em um misto de felicidade e ansiedade, os estudantes estão se preparando desde o ano passado para essa importante competição.

Diully Ranieri, 17 anos, da E.E. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, compartilha sua emoção por viajar para fora do país pela primeira vez. “A prova é em inglês, então estudo um pouco do idioma e matemática todos os dias. Espero voltar com boas experiências sobre a cultura, a comida e, claro, com uma medalha,” diz.

Já em Pouso Alegre, Breno Henrique, 18 anos, estudante do 3º ano do ensino médio da E.E. Presidente Bernardes, comenta sobre os desafios enfrentados: “Sacrificamos nosso tempo nas férias para estudar, mas é um sacrifício necessário. É divertido compartilhar essa jornada com meus colegas e tenho certeza de que será inesquecível.”

Diego Xavier, professor de matemática do grupo de Breno, expressou suas expectativas: “Nosso time está muito bem preparado. Revisamos conteúdos e praticamos com provas anteriores. Estamos confiantes de que teremos um bom desempenho, assim como na fase inicial, onde ganhamos medalhas de ouro”.

Sobre a Olimpíada

O ITMC é promovido pela Thai Talent Training (Treinamento de Talentos Tailandeses), uma agência de educação em matemática. A competição contará com provas individuais em inglês, ressaltando a importância dos estudantes se dedicarem a diversas áreas do conhecimento. No Brasil, a olimpíada é organizada pela Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento (POC), com a meta de despertar o interesse dos alunos por inovação, ciência e tecnologia.