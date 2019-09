Estudantes da rede municipal de Santa Bárbara do Leste visitam a histórica Ouro Preto

OURO PRETO – Na última quarta-feira (11), alunos do 9º ano das escolas que integram a rede municipal de ensino participaram de uma aula interativa e empolgante na cidade de Ouro Preto. A aula faz parte do Projeto Visitando a História, idealizado pelo professor Fábio Fonseca, e contou com a participação dos alunos das seguintes escolas Marlon dos Reis Lopes I, Francisco Inocêncio de Moura e Manoel Martins de Oliveira

De acordo com o professor Fábio, foi muito gratificante ver o Projeto ser apoiado com tanto empenho pelo Governo Municipal e pela Secretaria de Educação. O professor ressaltou a dedicação da secretária de Educação, Meire Débora Silveira, que viajou com a equipe responsável e garantiu que os alunos tivessem transporte de qualidade, além de lanches e auxílio irrestrito fazendo com que essa fosse, de fato, uma excelente viagem.

Durante o passeio, os alunos puderam conhecer igrejas históricas, uma senzala, além de pontos turísticos estudados em sala de aula. Segundo o professor, os alunos ficaram encantados com a viagem e puderam ver de perto um pouco do que o Ciclo do Ouro trouxe para a histórica cidade de Ouro Preto e para o estado de Minas Gerais.

