Estudantes da rede municipal de ensino se destacam na 16ª edição da OBMEP

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Mais uma vez, estudantes das Escolas Municipais de Santa Bárbara do Leste se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Meire Débora Silveira, seis alunos conquistaram Menção Honrosa, “evidenciando, de forma brilhante, que apesar das limitações impostas pela pandemia do Covid-19, foi mantida a qualidade do ensino público municipal”.

Pelo destaque na OBMEP, a prefeita Wilma Pereira, a vice-prefeita Beth Leles e a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, parabenizam os seguintes alunos e professores:

ELLEN GABRIEL COSTA DEUSDEDIT- aluna da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira – orientada pelo professor Tiarllys Eduardo

PRISCILA MARCIAL DA SILVA- aluna da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira- orientada pela professor Tiarllys Eduardo

NAINA PENHA DA SILVA- aluna da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira- orientada pelo professor Tiarllys Eduardo

LARA THAYSSA SIQUEIRA DE PAIVA- aluna da Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura- orientada pela professora Elizângela Pedroso

MARIA CLARA DE JESUS ROCHA- aluna da Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura – orientada pela professora Elisângela Pedroso

WALISSON BENVINDO TEIXEIRA- aluno da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes- orientado pelo professor Marcos Maia Ferreira

Orgulhosa de mais essa conquista, a prefeita Wilma Pereira destaca que “merecem total respeito e reconhecimento também, os demais professores e profissionais de educação, que não medem esforços para auxiliar no desenvolvimento de cada estudante da rede municipal de ensino”.