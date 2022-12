Estudante de 14 anos é o mais jovem aprovado na história do ITA, vestibular mais difícil do pais

Um estudante do ensino médio em Fortaleza foi aprovado na 2ª fase do vestibular do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), divulgado nesta quarta-feira (14). Além de ter apenas 14 anos, Caio Temponi recebeu a notícia de que foi a pessoa mais jovem aprovada na instituição.

A informação sobre a marca atingida pelo estudante do Colégio Farias Brito foi divulgada nesta quarta pelo reitor do ITA, Anderson Correia, nas redes sociais. Ele publicou, ainda, vídeo com ligação para Caio, informando sobre a aprovação do adolescente.

Na gravação, o reitor conversa com caio e dá parabéns pela conquista, recebida por ele e pela família com alegria. É possível ouvir gritos e uma salva de palmas, acompanhada por Correia.

Fonte : g1