Estrada que liga Bom Jesus do Galho a Córrego Novo já está liberada

BOM JESUS DO GALHO – A prefeitura de Bom Jesus do Galho informou que manhã desta quarta-feira (11), que a estrada que liga o município a Córrego Novo já está com o trânsito liberado. Os pontos onde houve deslizamentos de terra foram desobstruídos. Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo prefeito Padre Aníbal Borges (PT).

Em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, Padre Aníbal disse que esse trecho teve dois dias de trânsito interditado devido a diversos pontos de deslizamentos. “A estrada ficou praticamente tomada, principalmente nos morros. Agora peço a população para que transite com cuidado”, orientou o prefeito.

Padre Aníbal enfatizou que é um trabalho contínuo. “Nosso trabalho é de responsabilidade para com a comunidade e por isso gostaríamos que todos nos ajudassem também, que todos compreendessem o momento que nós estamos vivendo. É muita chuva ainda que pode cair e a gente espera que Deus nos ajude em nossos trabalhos”, ressaltou o prefeito, finalizando assim sua mensagem: “Aqui eu moro, daqui eu cuido”.