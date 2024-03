Estrada para Entre Folhas interditada para veículos pesados

Devido às fortes chuvas que assolaram a região na madrugada desse sábado(23), parte da pista de rolamento da Rodovia MG- 425 cedeu na altura do km 67.

O trecho desmoronou sobre as manilhas onde ocorre a passagem de água do Córrego dos Macacos.

A pista em sentido crescente da rodovia desmoronou por completo (sentido Entre Folhas a Caratinga). Em sentido decrescente encontra-se comprometida devido ao buraco formado sob o asfalto.

A rodovia encontra-se parcialmente interditada, com fluxo apenas para veículos leves.

Foi acertado entre o Prefeito de Entre Folhas e o coordenador da 40ª CRG do DER de Coronel Fabriciano, que o município irá empenhar em manobra paliativa para recuperar a rodovia até o final do dia.

A orientação de desvio para quem percorre o trecho de Caratinga a Entre Folhas é pela Zona Rural dos Municípios, passando pelo Distrito de Santa Efigênia.