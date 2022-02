Estrada de Dom Lara é interditada devido à risco de queda de talude

CARATINGA- A estrada principal de Dom Lara que dá acesso na Caratinga, via Portelinha, precisou ser interditada, preventivamente, nesta terça-feira (22), devido ao risco de deslizamento de um talude. O ponto crítico está em 600 metros entre a igrejinha Pé da Serra e a encruzilhada de Dom Modesto.

Para quem está seguindo sentido Dom Lara-Caratinga, a interdição está próxima à igrejinha do pé da serra. Já para quem está indo Caratinga-Dom Lara, o primeiro ponto de interdição é na encruzilhada que vai para Dom Modesto. O local está com uma placa indicativa afixada pela prefeitura.

A interdição do ponto mais crítico está mais à frente. Foram colocadas estacas, uma fita zebrada e utilizados arames para impedir a passagem. No entanto, na manhã desta quarta-feira (23), duas estacas já tinham sido retiradas por populares. A reportagem flagrou motoristas e motociclistas se arriscando passando pelo ponto interditado, contrariando as recomendações da Defesa Civil de que os condutores procurem vias alternativas.

Uma das vias recomendadas para desvio é a estrada da comunidade Água Santa, sentido Bom Jesus do Galho.