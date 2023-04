ESTRADA BOM JESUS DO GALHO-CARATINGA

Obras de recuperação do pavimento dependem de conclusão de “trâmites internos”, afirma DER-MG

DA REDAÇÃO- Internautas e leitores têm entrado em contato com a DIÁRIO questionando o início das obras de recuperação funcional do pavimento da MG-329, estrada que liga Bom Jesus do Galho a Caratinga.

Os usuários da rodovia apresentam queixas sobre as condições do trecho e questionam a previsão do início dos serviços, uma vez que a licitação já aconteceu. Até o momento, dois radares estão em operação na estrada.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), que informou por meio de nota que tem “monitorado e efetuado ações rotineiras de manutenção na MG-329 no trecho entre Bom Jesus do Galho e Caratinga”.

Em relação à recuperação funcional do segmento, o Departamento disse que já assinou contrato para realização dos serviços e “aguarda a conclusão de trâmites internos para que seja dada a ordem de início”.